Volkswagen in Cina cerca di sbaragliare la concorrenza con prezzi concorrenziali Il crossover compatto del sub-brand cinese di Volkswagen avrà un prezzo di partenza di cira 13mila dollari

Volkswagen ha comunicato che il crossover compatto VS5 Jetta, il primo prodotto del nuovo sub-brand del produttore tedesco in Cina, sarà venduto a un prezzo variabile tra 89.800 yuan (13.052 dollari) e 119.800 yuan. È la prima volta che il prezzo di partenza di un crossover tedesco sarà inferiore a 100.000 yuan ha dichiarato FAW-Volkswagen, la joint venture del Gruppo Volkswagen con China FAW Group. Il crossover arriverà nel terzo trimestre e sarà assemblata nello stabilimento FAW-VW nella città sud-occidentale di Chengdu in Cina. Il veicolo è stato sviluppato sulla piattaforma MQB di Volkswagen. È lungo 4.419 millimetri, largo 1.841 e alto 1.616, con un passo di 2.630 mm. Il VS5 è alimentato dal motore a benzina turbo di 1,4 litri EA211 di Volkswagen abbinato al cambio manuale MQ250 o alla trasmissione automatica a sei rapporti fornito dall'azienda giapponese Aisin Seiki.

Jetta, precedentemente un modello del marchio Volkswagen dal nome molto discusso, è stato presentato come sub-brand per la Cina a febbraio. Il colosso di Wolfsburg si aspetta che questo modello acquisisca significative quote di mercato nel segmento entry-level del mercato cinese, dove l'80% dei clienti sono acquirenti di auto per la prima volta. Jetta ha mostrato i suoi primi tre prodotti a marzo a Chengdu. Gli altri due modelli sono il VS7, un crossover leggermente più grande del VS5, e la berlina compatta a tre volumi VA3. I tre modelli Jetta sono stati progettati nella sede di Wolfsburg, in Germania. Come il VS5, il VS7 e la VA3 saranno costruite nello stabilimento di Chengdu della FAW-VW. Il brand Jetta avrà una propria rete di distribuzione in Cina. FAW-VW, che costruisce e commercializza veicoli anche per i marchi Volkswagen e Audi, prevede di aprire oltre 200 negozi Jetta entro la fine dell'anno.