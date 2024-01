Volkswagen come Tesla: taglio dei prezzi per le auto elettriche della famiglia ID

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Prima Tesla poi Volkswagen. Nonostante le istituzioni spingano sulla diffusione delle auto elettriche annunciando blocchi delle vetture a motore termico, il mercato fatica ad accettare l’introduzione delle Bev principalmente per due motivi molto pratici: l’autonomia delle batterie (e la conseguente ansia da autonomia) e i prezzi di listino ancora troppo alti nonostante gli incentivi statali.

Volkswagen taglia i prezzi in Francia

Non è come sembra. Volkswagen è il marchio che nei primi undici mesi del 2023 ha venduto più auto elettriche in Europa. Una posizione che potrebbe essere minacciata da Tesla che, per decisione di Elon Musk, ha tagliato i prezzi di listino della gamma. Ma l’Ad Volkswagen, Olivier Blume, ha tenuto a precisare che la diminuzione dei prezzi di listino delle auto della famiglia ID. non è per competere contro Tesla.

Loading...

Invece, secondo voci ufficiali, il motivo della mossa dei tedeschi sarebbe da attribuire alla volontà del marchio tedesco di raggiungere la soglia per permettere ai clienti di accedere ai bonus statali francesi. Ricordiamo che Oltralpe, nel cumulato annuo dei primi undici mesi del 2023 le Bev hanno registrato un incremento delle immatricolazioni pari al 46,6% rispetto ai primi undici mesi del 2022 (fonte Unrae).

Incentivi made in Volkswagen per la Germania

In Germania la situazione è diversa. Il Governo federale ha deciso di dare un taglio agli incentivi ma per Volkswagen è fondamentale mantenere un ruolo centrale nel suo Paese. Viene da sé che i dirigenti di Wolfsburg hanno deciso di farsi carico della cancellazione degli incentivi.