Volkswagen conquista i camion Usa di Navistar per 3,7 miliardi di dollari

Un camion LT Series di Navistar (Reuters)

Traton del gruppo Volkswagen ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisto della totalità dell'americana Navistar sulla base di una valutazione di 3,7 miliardi di dollari con l'obiettivo di conquistare il mercato americano

Maxi operazione tra i costruttori di autocarri. Traton del gruppo Volkswagen ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisto della totalità dell'americana Navistar sulla base di una valutazione di 3,7 miliardi di dollari, con l'obiettivo di conquistare il mercato americano. Traton e Navistar hanno raggiunto un accordo di principio, spiega una nota, per acquistare tutti i titoli non già detenuti di Navistar al prezzo di 44,50 euro per azione. Traton è già azionista di Navistar con il 16,8 per cento.



Traton e Navistar, che hanno rispettivamente 80mila e 15mila addetti, collaborano già dal 2017 nella tecnologia e negli acquisti.

Navistar ha comunicato che l’operazione è sostenuta da Carl Icahn, il suo maggiore azionista, e da MHR Fund Management, l'hedge fund fondato da Mark Rachesky.

Già forte dei marchi MAN e Scania, Volkswagen Truck con Navistar punta a creare un produttore globale, in un momento in cui l'industria sta cercando il modo di condividere i costi dello sviluppo di una tecnologia a basse emissioni.

Dopo l’annuncio le azioni Navistar si sono impennate del 23% a 43,65 dollari a New York. Il titolo era crollato a 35 dollari all'inizio di questa settimana dopo che Traton aveva dichiarato a sorpresa che la sua offerta di 43 dollari per azione era definitiva.