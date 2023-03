Volkswagen corre verso il 2035: altri 122 miliardi sulle elettriche

Partendo dall’utilizzo della nuova piattaforma nativa elettrica PPE, acronimo di Premium Platform Electric, ovvero la piattaforma destinata ai modelli di segmento D ed E dell’intero gruppo Volkswagen, entro la fine dell’anno sarà svelata la Q6 e-tron in versione suv e Sportback. Complessivamente il marchio dei quattro anelli lancerà entro il 2025 20 nuovi modelli di cui oltre 10 full electric.

Tra i debutti attesi in casa Audi, previsto nel 2024, la A6 e-tron in versione berlina e station wagon capace di percorrere molto probabilmente oltre 700 km con una sola carica. Sempre la piattaforma PPE sarà utilizzata per la tanto attesa Porsche Macan elettrica, cui si aggiungerà la 718 elettrica seguita dalla Cayenne elettrica nel 2026 e l’anno successivo da un nuovo maxi suv ad alte prestazioni prodotto sulla piattaforma SSP. Acronimo di Scalable Systems Platform, l’inedita piattaforma permetterà di spaziare dalle citycar elettriche fino a modelli come la futura Lamborghini elettrica attesa nel 2028. Se per un modello a zero emissioni prodotto a Sant’Agata Bolognese si dovranno attendere ancora 5 anni, manca poco al debutto dell’erede dell’Aventador. Battezzata molto probabilmente Revuelto, potrebbe avere una potenza superiore ai 1000 cavalli scaricati a terra dal V12 aspirato plug-in hybrid.

