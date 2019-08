Volkswagen, debutto a Pebble Beach della ID. Buggy

Traendo ispirazione dai classici dune buggy degli anni '60, l'ID. Buggy mette il divertimento in primo piano. Il design modulare del Buggy consente di staccare la parte superiore in composito dallo chassis, aprendo un mondo di possibilità per i produttori di terze parti, come ha fatto il kit originale Meyers Manx per i primi buggy. In off-road le ruote da 18” e le gomme BFGoodrich nonché una protezione sottoscocca in alluminio solido sono utili. Due occhielli in acciaio rosso sono integrati nei paraurti per il traino e il telaio rinforzato del parabrezza e la barra Targa sono da supporto al ribaltamento. L'ID. Buggy ha un motore integrato nell'asse dietro, il cambio monomarcia e la batteria ad alta tensione nel pianale. Il motore eroga 204 cv e la coppia di 310 Nm fornendo un'autonomia di 250 km. Infine le prestazioni: da 0 a 100 kmh è in appena 7,2 secondi con la velocità massima di ben 160 kmh.