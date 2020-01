Diess (Volkswagen): «Senza riforme urgenti rischiamo il destino di Nokia»

Attualmente il gruppo Vw offre tre piccole elettriche (Seat mii, Vw up, e Skoda Citigo) che sono versioni aggiornate delle citycare elettriche, un suv (Audi e-tron, che però è uscito dopo la Jaguar I-pace) e la Porsche Taycan che sta facendo invece correre i numeri della casa di Zuffehausen. E gli altri modelli Bev (Battery electric Vechicle) dei marchi Audi, Seat e Skoda sono ancora in forma di concept. Il gruppo forse va piano perché ha paura di sbagliare e di non offrire prodotti all’altezza della reputazione qualitativa.

Il gruppo Vw sembra come un grosso panzer che si muove al rallentatore in un mondo che corre (forse troppo). Herbert Diess dunque sprona l’intero gruppo che con tutti i suoi marchi ha inerzie enormi e concorrenze interne tra Audi, Skoda e Seat per esempio. Tuttavia Vw non sta sbagliando target, al contrario di Nokia che nella sfida con Apple aveva sbagliato visione e strategia di investimenti: il ceo di allora, Olli-Pekka Kallasvuo puntò tutto sulle mappe digitali comprando Navteq, che poi fu acquisita come HERE da Bmw, Audi e Daimler per 2 miliardi a fronte degli oltre 8 spesi da Nokia. La finlandese non fu veloce nell’introdurre, anche per colpa dei fornitori, display touch lasciando il fianco scoperto a Samsung e ovviamente alla Apple.

Inoltre, a Nokia mancava un sistema operativo moderno, non rimpiazzò Symbian con Android ma scommise su Windows Phone. E fu la fine: Nokia fu comprata da Microsoft che finì di affondarla insieme a tutta la telefonia mobile targata Redmond.



Il gruppo Volkswagen invece non manca di tecnologie e di spinta sugli investimenti. Il gruppo ha varato un piano che sfiora i 50 miliardi di euro sull’elettrificazione e l’innovazione. La sola marca Vw sta creando a Zwickau il più grande ed efficiente stabilimento produttivo di auto elettriche del gruppo. In futuro, fino a 330.000 veicoli elettrici l’anno usciranno dalla linea di produzione, più che in qualunque altra fabbrica del gruppo.

Inoltre, al contrario di Nokia, Volkswagen dispone di tecnologie solide come la piattaforma Meb - Modularer Elektrifizierungsbaukasten - che, nata grazie ai forti investimenti stanziati dal marchio tedesco, arrivati a circa 80 miliardi di euro complessivi, oltre a essere la base della ID.3 sarà il punto centrale per arrivare all’obiettivo di vendere 15 milioni di veicoli elettrici entro il 2025 grazie agli 80 modelli elettrificati attesi nei prossimi 11 anni. Tecnologie e soldi ci sono, occorre premere l’acceleratore e sembra essere quello che Diess abbia voglia di fare.