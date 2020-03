Volkswagen e Bmw attive sul 3D

A tutte le attività e i messaggio già citati, si uniscono anche Volkswagen che sta velocizzando la messa a punto di una capacità produttiva di macchine per la respirazione assistita grazie all'utilizzo delle stampanti 3D. E anche la Bmw sta per avviare una produzione di macchine di respirazione assistita con la stampa in 3D.