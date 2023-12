Volkswagen e Renault in trattativa per l’elettrica low cost da 20mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si fa strada l’idea di partnership di peso, in Europa, per contrastare l’annunciata invasione di auto elettriche cinesi. Il gruppo Volkswagen sta parlando con potenziali partner, tra cui la francese Renault, per collaborare allo sviluppo della sua auto elettrica low cost. Il colosso tedesco, primo produttore automobilistico europeo, è interessato a cooperare per produrre il modello da 20mila euro (o meno) che dovrebbe rendere accessibile la rivoluzione elettrica dell’auto al grande pubblico, ha rivelato il quotidiano Handelsblatt.

I colloqui con Renault sono ancora «in una fase iniziale» e potrebbero concludersi con un nulla di fatto, hanno dichiarato le fonti del giornale economico tedesco. L’obiettivo per i due probabili alleati sarebbe una produzione annuale di un massimo di 250mila veicoli. Volkswagen non ha commentato. Un portavoce di Renault ha dichiarato che la cooperazione è necessaria per essere competitivi nel segmento delle citycar a batteria. La discussione è aperta ma nulla è stato ancora deciso, ha precisato il portavoce della Losanga.

Le case automobilistiche europee stanno intensificato gli sforzi per immettere sul mercato veicoli elettrici più economici. Si pensi a Stellantis e alla sua Citroen ë-C3, in arrivo nel 2024, che nella versione più economica costerà meno di 20mila euro. dovendo affrontare la crescente concorrenza di Tesla e delle case cinesi pronte a invadere l’Europa con modelli più economici. Secondo la società di ricerca Jato Dynamics, il prezzo medio di un veicolo elettrico in Europa nella prima metà del 2023 si è attestato ad oltre 65mila euro, rispetto ai 31mila in Cina.

Renault ha annunciato in novembre il lancio di una nuova Twingo elettrica, che dovrebbe costare meno di 20mila euro. Il ceo del gruppo transalpino, Luca de Meo, ha parlato di necessità di democratizzare il mercato, anche perché una delle ragioni un affievolimento della domanda che secondo alcuni analisti potrebbe prolungarsi oltre il 2024, sono proprio i prezzi ancora troppo alti. A marzo Volkswagen ha presentato ID2.all, una vettura a batteria in fase di sviluppo che dovrebbe costare 25mila euro, da lanciare entro il 2025. Il ceo di Volkswagen, Oliver Blume, aveva dichiarato tre settimane fa che il gruppo di Wolfsburg non ha ancora preso, invece, una decisione sulla tempistica per la produzione di una elettrica low cost da 20mila euro. Blume aveva aggiunto che Vw potrebbe realizzare questo progetto entro la seconda metà del decennio.