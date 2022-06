La Volkswagen e-Up era destinata a uscire definitivamente di scena, esattamente come hanno fatto le altre due sorelline la Skoda Citigo iV e la Seat Mii Electric. Vista però la grande richiesta per il moddello, la piccola elettrica del costruttore di Wolfsburg è rientrata verrebbe da dire a furor di popolo in produzione in attesa di essere sostituita da un nuovo modello non prima, però, diqualche anno. Dal punto di vista meccanico la e-Up adotta una batteria da 32,4 kWh oltre ad un motore elettrico anteriore da 83 cv. A livello di autonomia promette 260 km. Ma affettatevi le scorte stanno finendo. Prezzi da 25.850 euro.

