La city car Volkswagen presenta una gamma che include anche la versione aggiornata dell'elettrica e-up!, ora con autonomia fino a 260 km grazie alla batteria dalla capacità raddoppiata (32,3 kWh). Che si ricarica in 16 ore e 12 minuti con una presa in corrente alternata a 3,6 kW e da zero all’80% della capacità in 1 ora tramite colonnine in corrente continua da 40 kW. Le novità comuni a tutta la gamma sono dentro e fuori: la nuova up! è stato il primo modello sul mercato ad adottare il nuovo logo Volkswagen, mentre la dotazione si arricchisce con la presenza di serie su tutta la gamma di Lane Assist, cruise control, telecamera posteriore Rear View e navigazione maps+more con riconoscimento della segnaletica stradale. Nel dettaglio la Volkswagen e-up! è lunga 360 cm, larga 165 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 251 a 959 litri. Nella versione e-up! costa 23.750 euro con motore elettrico capace di erogare una potenza massima di 61 kW/83 cavalli ed una coppia massima di 212 Nm a 2.800 giri/min. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.160 kg.

Per saperne di più clicca sul listino



