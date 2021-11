Volkswagen, ecco le auto elettriche dei marchi del gruppo in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volkswagen, il futuro è soltanto elettrico. Una vera e propria svolta che consentirà di rispettare gli obiettivi di diminuzione delle emissioni di CO2 imposti dalla Comunità europea, ma che è in sintonia con le ambizioni del gruppo che punta alla leadership di un settore che rivoluzionerà la mobilità nei prossimi anni. Per centrare l'obiettivo erano stati pianificati all'inizio 50 modelli modelli con motorizzazione elettrica. In seguito l'asticella si è, poi, alzata per arriva a 70 modelli e per passare dai 15 ai 22 milioni di unità prodotte. Ecco marchio per marchio le principali novità già annunciate per i prossimi anni.



Q6 e-tron, A6 e-tron e le sportive elettriche di Audi



Il colosso dell'automotive, Audi, forte punterà nei prossimi anni ad una netta virata verso l'auto elettrica. Al momento in gamma il gruppo offre 3 modelli elettici, ma uno in particolare la Q4 e-tron è destinato a diventare il modello di punta del brand. Modelli EV in arrivo sono la Q6 e-tron, dimensioni di poco superiori alla Q5, ma con spazio come la Q7. Potenze fra 250 e 500 cv e autonomie da 400 a 650 km oltre alla declinazione anche Sportback. A seguire poi toccherà alla grande berlina A6 e-tron anche nella versione Avant. Poi toccherà alla supercar elettrica che è l’erede della R8 e alla TT a batteria.



Un nuovo crossover urbano a batteria per Skoda



Skoda ha già in gamma il crossover elettrico Enyaq che nel 2022 verrà affiancato dalla versione coupè, mentre l'anno successivo sarà la volta della variante a zero emissioni della Scala e di un mini crossover urbano dal pezzo accessibili di circa 20 mila euro. Poi toccherà alla media stretta parente della I.D.3 da cui si distinguerà per le soluzioni simply clever tipiche di tutte le Skoda. La nuova media elettrica di Skoda punterà in particolare sulla praticità e offrirà questo modello con un livello di qualità tipico dell'offerta premium, ma sempre disponibile a dei prezzi di listino costantemente concorrenziali.



L'erede della Seat Arona sarà a propulsione elettrica



Per il gruppo Seat dopo la neonata Cupra Born, la gamma di modelli a batteria sarà completa dal mini crossover elettrico che arriverà nel 2025. Con una lunghezza compresa fra 420 e 425 cm la vettura offrirà un'abitabilità per 5 passeggeri più un ampio bagagliaio con capacità che potrebbe sfiorare i 380 litri. Il design lo farà assomigliare alla Arona a livello di proporzioni, ma un look più netto e deciso, con tetto piano e lunotto posteriore inclinato. Ampi personalizzazioni e cerchi che potranno arrivare fino a 18 pollici, batterie da 35 a 55 kWh, potenze da 100 a 150 cv e delle autonomie da 250 a 420 km.



ID.Life il concept che anticipa la citycar Vw a batteria



Anche Volkswagen si lancerà con un suo modello dedicato nella mischia delle vetture elettriche di piccole dimensioni. Lo ha anticipato al Salone dell'auto di Monaco di Baviera con la concept ID.Life. L'auto di serie stimata sul mercato nel 2025 potrebbe arrivare inoltre con degli specchietti esterni forniti di telecamera per migliorare anche il coefficiente aerodinamico dell'auto. A livello di motori potremmo aspettarci versioni da 100130 cv, batterie con capacità comprese tra 40 e 60 kWh per autonomie tra 350 o 450 km. Infine il prezzo di listino che sarà naturalmente abbordabile è per il momento soltanto stimato pari a poco al di sotto oppure di poco al di sopra dei 20 mila euro.