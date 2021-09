Volkswagen Golf con 13.664 unità- 38% sul 2020 e - 48% sul 2019

E' l'ottava generazione ma cambia poco nelle forme, mentre è rivoluzionata nell'abitacolo e nella dotazione tecnologica. La carrozzeria, solo a cinque porte, resta inconfondibile, soprattutto per la forma del montante dietro. Per una berlina le dimensioni sono compatte: 428 cm di lunghezza due in più di prima, 179 di larghezza e 146 di altezza, 3 in meno. A bordo la plancia ha un cruscotto digitale configurabile di 10,3 pollici e il sistema multimediale con la stessa dimensione. Moderni i comandi touch per gestire il volume della radio, la temperatura del climatizzatore può essere anche trizona ed è previsto anche un tettuccio elettrico. La gamma motori parte dai 110 cv del 1.000 TSI a benzina e arriva ai 320 cv della R col 2.000 cc e la trazione integrale. I turbodiesel sono basati su un duemila anche per le versioni meno potenti da 116 cv, ma la GTD ha 200 cv. E le versioni a metano da 1.500 cc.

