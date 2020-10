Volkswagen Golf 1.4 Tsi eHybrid

(ANSA)

L'ottava generazione della bestseller Volkswagen debutta con dotazioni di serie high-tech: è il primo modello della sua fascia a essere equipaggiato di serie con una plancia completamente digitale, offre la guida assistita fino a una velocità di 210 km/h ed è il primo modello del Marchio a utilizzare l'intelligenza collettiva dei dati sul traffico (Car2X) segnalando in anticipo eventuali pericoli. La gamma degli equipaggiamenti di serie è stata notevolmente ampliata. La nuova versione di accesso vanta già dotazioni high-tech tra cui l'assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, il sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e rilevamento dei pedoni, assistenza alla svolta, un infotainment system online con touchscreen da 8,25”, il volante multifunzione, la chiusura centralizzata senza chiave Keyless-Go, nonché luci anteriori e posteriori a LED. La gamma di motorizzazioni prevede propulsori benzina, Diesel e mild-hybrid (MHEV). Nel dettaglio la Volkswagen Golf 1.4 TSI eHYBRID DSG Style è una Compatta 5 porte 5 posti della Volkswagen lunga 428 cm, larga 179 cm, alta 148 cm con un bagagliaio da 380 a 1.237 litri. Nella versione 1.4 TSI eHYBRID DSG Style costa 38.100 € con motore a ibrida plug in di 1.395 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 CV ed una coppia massima di 350 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 21 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 220 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.590 kg.

