Volkswagen Golf con 205.408 unità vendute

L'ottava generazione della Golf non è cambiata molto nelle forme, ma è rivoluzionata nell'abitacolo e nella dotazione tecnologica. I sottili fari full Led di serie uniti alla mascherina col nuovo logo VW danno slancio alla parte frontale, mentre la carrozzeria è solo a cinque porte. Le dimensioni restano compatte: 428 cm in lunghezza, 179 in larghezza e 146 in altezza. La nuova plancia hi-tech col cruscotto digitale di 10,3 pollici è abbinato allo schermo dell'infotainment della stessa dimensione. L'offerta di motori prevede versioni a metano di 1.500 cc e anche ibride plug-in da 204 o 245 cv.

