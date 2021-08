Volkswagen Golf con 3.041 unità

Le Golf ricaricabili non sono una novità e hanno sempre avuto un'impostazione grintosa nello stile, nelle prestazioni e nel nome: GTE. Il discorso vale anche per il nuovo modello. La meccanica della rinnovata GTE è stata aggiornata: il 1.400 cc turbo a iniezione diretta da 150 cavalli e il motore elettrico sprigionano insieme 245 cavalli, 41 in più, mentre la batteria è da 13 kWh, il 50% più di prima. Marciando in modalità elettrica, l'autonomia media dichiarata nel ciclo di omologazione NEDC cresce da 47 a 62 km. in base al recente (e più realistico) ciclo WLTP, la GTE percorre invece 52 km. Versione tutta nuova è invece la eHybrid Style da 38.100 euro, senza tener conto degli ecoincentivi statali, che sotto una carrozzeria identica a quella delle Golf più tranquille abbina i 204 cavalli della precedente GTE con la nuova batteria, così da garantire ben 80 km in ciclo NEDC senza dover bruciare benzina



