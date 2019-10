Volkswagen Golf 8 / Comunicazione Car2X

La comunicazione Car2X consente alla Golf di essere la prima Volkswagen a scambiare informazioni relative al traffico con gli altri veicoli e con l'infrastruttura del traffico stradale in un raggio fino a 800 metri. Lo scambio in tempo reale delle informazioni avviene in millisecondi. Attraverso l'utilizzo di uno standard Car2X (WLANp / ITS G5) armonizzato all'interno dell'Unione Europea e accessibile a tutti i Costruttori, è possibile scambiare informazioni tra veicoli di tutti i Marchi e con l'infrastruttura di tutti gli Stati dell'UE. Questa “lingua comune” diventa quindi un presupposto essenziale per ridurre il numero degli incidenti stradali in tutti gli Stati. Grazie al Car2X al guidatore vengono segnalate le zone locali di pericolo. Vengono registrati i seguenti scenari: incidenti, veicoli guasti, code, cantieri, frenate in condizioni di pericolo e veicoli d'intervento in azione.