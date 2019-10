Volkswagen Golf 8, 10 cose da sapere sulla nuova serie di Simonluca Pini

Dopo 35 milioni di esemplari, la Golf arriva all'ottava generazione e lo fa con un lungo elenco di novità tra motorizzazioni ibride e ambiente super connesso. Attesa in concessionaria entro marzo 2020, presenta interni completamente digitali e connessi, assistenti vocali di ultima generazione e capacità di comunicare in maniera autonoma con auto e infrastrutture grazie al protocollo Ca2X. Costruita sul pianale MQB, la nuova Golf aggiunge per la prima volta le motorizzazioni mild hybrid a 48 Volt.