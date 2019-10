Volkswagen Golf 8 e nuova Skoda Octavia, debutto imminente Già pronte per il Salone di Francoforte, ma rimaste in stand by per lasciare spazio a modelli più strategici ora per loro il debutto è vicino: si tratta della Golf 8 svelatail 24 ottobre e poi l'Ottavia l'11 novembre di Corrado Canali

Hanno saltato il Salone di Francoforte sacrificate dai rispettivi brand per garantire il massimo spazio ad altri modelli destinati a far evolvere l'offerta dei due marchi in chiave futura. Ora però sono tornate entrambe di attualità e il loro lancio è imminente.

Si tratta della nuova Volkswagen Golf, la n. 8 del modello che resta ancora di punta del marchio tedesco in attesa che la gamma elettrica trovi spazio stabile nei programma futuri. La vettura verrà svelata il 24 ottobre e poi commercializzata entro la fine dell'anno. Con l'ottava generazione della Golf ci sarà ancora una versione wagon o Variant che potrebbe debuttare nel corso del 2020, quando la cinque porte sarà in vendita da qualche mese.

La nuova Variant come la berlina sarà prodotta sempre nella fabbrica di Wolfsburg e non più a Zwickau che è ormai diventato il polo dell'ormai prossima mobilità elettrica dell'intero Gruppo Volkswagen. Non è, invece, da escludere del tutto che oltre alla familiare possa essere riproposta anche la versione Alltrack, l'allestimento da off-road della wagon tedesca che è abbinata alla trazione integrale 4Motion.

Di sicuro l'ottava Golf non perderà, dunque, alcuni tratti tipici, fra cui spicca la sottile mascherina anteriore e l'ampio montante posteriore del tetto. Oltre ad essere il primo modello Volkswagen a portare al debutto il nuovo logo del marchio.

E veniamo alla rinnovata Skoda Octavia che ha molto in comune con la nuova Golf e che non a caso verrò svelata subito dopo, l'11 novembre. Secondo i rumors più recenti la vettura avrà una mascherina più larga oltre che imponente, sulla base di quanto visto di recente con l'ultimo modello svelta da Skoda, la Scala.