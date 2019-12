Volkswagen Golf 8, ecco tutti prezzi versione per versione

2' di lettura

La filiale italiana di Volkswagen ha ufficialmente aperto le prevendite della nuova serie della Golf, la ottava, la cui commercializzazione inizierà su tutti i mercati europei a partire da marzo 2020. Al lancio le motorizzazioni previste sono due benzina (3 cilindri 1.0 TSI EVO da 110 CV, al debutto su Golf, e 1.5 TSI EVO ACT da 130 CV entrambi con cambio manuale a 6 marce), un ibrido a 48 V (1.5 eTSI EVO ACT da 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti) e due 4 cilindri turboDiesel: 2.0 TDI da 115 CV (cambio manuale) e 2.0 TDI da 150 CV con cambio automatico DSG. Successivamente la gamma si amplierà con l'introduzione di due ulteriori motorizzazioni benzina, due ibridi a 48 V e due Plug-in, due turbo- Diesel e due versioni a metano. La gamma d i po t e nz a qu a nd o s a r à completato il lancio di tutti i motori sarà compresa tra 90 e oltre 300 CV. Due gli allestimenti previsti per il momento, Life e Style, ai quali si aggiungono due ulteriori edizioni speciali di lancio: First Edition Life e First Edition Style. Successivamente verranno introdotte una config u r a z i o n e e n t r y l e v e l (Go l f ) e l'allestimento maggiormento sportivo RLine.

Volkswagen Golf 8, tutte le foto della prova su strada Photogallery22 foto Visualizza

Tra le principali dotazioni di serie l'attuale versione d'ingresso Life si presenta con cerchi in lega da 16”, fari anteriori e posteriori a LED, keyless Go, climatizzatore automatico Climatronic, strumentazione digitale Digital Cockpit, App-Connect, wireless Charge, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, sistema Car2X, Fatigue Detection, adaptive cruise control ACC, front assist con funzione di frenata di emergenza city, riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente alle manovre di scarto e alla svolta, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist. Prezzi a partire da 25.750 euro per la 1.0 TSI EVO da 110 CV nell'allestimento Life, fino ai 38.550 € della 2.0 TDI DSG da 150 CV in versione First Edition Style.

Volkswagen Golf 8, ora è connessa e ibrida

Altri articoli:

● Vw Golf 8, l'abbiamo provata: ecco cosa offre, come va e quanto costa

● Nuova Volkswagen Golf 8, com'è fatta l'ultima generazione