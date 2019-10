Volkswagen Golf 8 / Fari Led Matrix IQ.Light

La Volkswagen offre la nuova Golf con tre diverse versioni di proiettori a LED. Nella versione top vengono impiegati per la prima volta nella classe della compatte fari LED MATRIX IQ.LIGHT particolarmente luminosi. Il sistema è stato introdotto per la prima volta in una forma simile con l'attuale Touareg e quindi esteso alla Nuova Passat. Tramite il Dynamic Light Assist il guidatore attiva il sistema. Tramite i 22 LED per proiettore modulare a matrice, a seconda della versione, vengono attivate e proiettate sulla strada fino a dieci diverse funzioni di illuminazione parzialmente interattive. Un'altra caratteristica integrata per la prima volta nella Golf è la funzione di lampeggio a scorrimento dei fari LED MATRIX IQ.LIGHT. La funzione di lampeggio a scorrimento influisce positivamente sulla sicurezza attiva grazie alla sua ottica ben visibile.