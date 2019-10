Volkswagen Golf 8 / Guida autonoma di livello 2

La nuova funzionalità Travel Assist integrata nella Golf permette una guida assistita fino a 210 km/h. A questo scopo il sistema attiva il regolatore automatico della distanza ACC (controllo longitudinale) e l'assistente al mantenimento di corsia Lane Assist (controllo trasversale). Il Travel Assist viene attivato dal volante multifunzione. Per ragioni legali e di sicurezza il guidatore deve controllare costantemente il sistema, tenendo almeno una mano sul volante. Grazie a una nuova sensoristica capacitiva nel volante è sufficiente toccare appena il volante. Se il guidatore stacca le mani dal volante per più di 15 secondi, il sistema emette dei segnali di allarme ottici e acustici fino ad attivare un colpo di freno. A questo punto il guidatore deve reagire e afferrare il volante, altrimenti l'Emergency Assist (assistente in caso di emergenze) si attiva e la Golf viene frenata fino all'arresto. L'ultima generazione del regolatore automatico della distanza funziona in modo predittivo nella Golf. Attraverso i dati sul percorso e i dati GPS del sistema di navigazione, il sistema calcola la posizione della Golf e riduce preventivamente la velocità al raggiungimento di curve, rotatorie, incroci, limiti di velocità e centri urbani. Parallelamente, l'ACC sfrutta il riconoscimento della segnaletica stradale tramite telecamera anteriore e regola la velocità non appena viene rilevato un limite. Inoltre, nel suo massimo livello di sviluppo l'ACC sarà dotato di un Traffic Jam Assist. Ora Il Front Assist offre nuove funzioni. Il sistema di monitoraggio dell'ambiente circostante attraverso sensore radar e telecamera anteriore avverte e frena in situazioni d'emergenza se la distanza dal veicolo che precede è troppo ridotta grazie alla funzione di frenata di emergenza City e al riconoscimento pedoni, anche in caso di velocità molto basse in centri urbani. Queste funzioni sono ora ampliate con il riconoscimento ciclisti, con il supporto antisbandata e, per la prima volta per la Volkswagen, con l'assistente alla svolta.