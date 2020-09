Volkswagen Golf 8 ibrida, arrivano le eTsi, eHybrid e Gte La nuova Golf debutta in versione ibrida con potenze fino a 245 cavalli e 80 km in solo elettrico di Simonluca Pini

La nuova Golf debutta in versione ibrida con potenze fino a 245 cavalli e 80 km in solo elettrico

4' di lettura

La gamma della Volkswagen Golf 8 continua a crescere. Dopo la potente versione Gti, l'offerta della media tedesca si amplia con l'introduzione delle nuove versioni ibride in cinque diverse versioni partendo dalle mild hybrid fino alle ibride plug-in con 80 km di autonomia in solo elettrico. Le versioni eTsi a 48 volt dichiarano potenze di 110 e 150 cavalli, mentre nel corso dell'anno arriverà anche la potente versione da 132 cavalli. Per quanto riguarda la nuova Volkswagen Golf plug-in, si parte dai 204 cavalli della eHybrid per arrivare ai 245 della Gte. Entrambe si avviano in modalità completamente elettrica, assicurando così partenze sempre a zero emissioni.

Volkswagen Golf ibrida, le foto delle versioni eTsi, eHybrid e Gte Photogallery15 foto Visualizza

Volkswagen Golf eTsi, mild Hybrid a 48 volt

La base tecnica dei nuovi propulsori mild hybrid a 48 V nei livelli di potenza da 150 cavalli (110 kW) e 131 cv (96 kW) è costituita dai motori Tsi 4 cilindri da 1,5 litri, con sistema di gestione attiva dei cilindri (Act); sulla Golf eTsi 110 cv è stato, invece, adottato un Tsi 3 cilindri da 1,0 litri. Per quanto riguarda le eTSI, la novità è rappresentata dal sistema a 48 V. Al riguardo, un cosiddetto alternatore-starter a 48 V con comando a cinghia e una batteria agli ioni di litio a 48 V ottimizzano le prestazioni e riducono i consumi rispetto a un gruppo propulsore paragonabile, abbinato a sua volta a un cambio automatico. Tutti i motori eTsi sono equipaggiati con un sistema di recupero dell'energia. L'energia in frenata viene immagazzinata nella batteria a 48 V, che consente di veleggiare, ossia viaggiare per inerzia con il motore a combustione completamente spento; tutti i principali sistemi di bordo, come i freni o il servosterzo elettromeccanico, continuano a essere alimentati dalla batteria a 48 V quando il motore Tsi è spento. Il sistema a 48 volt consente anche di riavviare il motore all'insegna del massimo comfort. Inoltre, i motori eTsi assicurano prestazioni particolarmente sportive in fase di accelerazione per merito del boost elettrico, grazie all'elevata coppia massima immediatamente disponibile. Volkswagen Golf eHybrid e Gte la Golf eHybrid e la Golf Gte. Questi sono dotati di una batteria agli ioni di litio ricaricabile esternamente, la cui capacità è stata aumentata del 50% (per un totale di 13 kWh) rispetto al modello ibrido plug-in della settima generazione. I due modelli ibridi plug-in possono essere alimentati dal motore elettrico o da un Tsi (motore turbo benzina) dotato di coppia elevata o da entrambi i motori contemporaneamente. Il sistema propulsivo della nuova Golf eHybrid sviluppa una potenza di sistema pari a 204 cv. La Golf eHybrid consuma 11,0 kWh/100 km (Nedc). In modalità puramente elettrica, è possibile percorrere fino a 80 chilometri, mentre l'autonomia complessiva si attesta su 870 chilometri (entrambi i valori in base al ciclo Nedc). Passando alla nuova Volkswagen Golf Gte, Su questo modello il gruppo propulsore eroga una potenza di sistema pari a 245 cavalli (180 kW), assicurandole la stessa potenza della nuova Golf Gti. La potente versione Phev ha un'autonomia in modalità esclusivamente elettrica fino a 62 chilometri a fronte di un consumo energetico di 12,4 kWh. L'autonomia complessiva è pari a 745 chilometri.

Prestazioni Golf eHybrid e Gte

Entrambe i modelli montano un motore 1.4 Tsie un propulsore elettrico tipo HEM80evo; il motore elettrico forma un'unità compatta in combinazione con il cambio Dsg a 6 rapporti (DQ400e), progettato per questa specifica applicazione. La Golf eHybrid accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, se si sfrutta tutta la potenza di sistema di 150 kW, mentre la velocità massima si attesta su 220 km/h. Forte dei suoi 245 cv che le consentono di raggiungere una velocità massima di 225 km/h, la Gte impiega 6,7 secondi per completare lo scatto da 0 a 100 km/h

Ricarica plug-in

Normalmente la batteria della Golf eHybrid e della Golf Gte viene ricaricata esternamente, tramite un'interfaccia posizionata nel parafango anteriore lato guida, dove viene inserito il cavo per la ricarica. Questa modalità “plug-in” serve anche a spiegare la denominazione del propulsore ibrido. La ricarica avviene con corrente alternata (Ac) da 2,3 o 3,6 kW. Usando la normale rete domestica da 230 volt a 2,3 kW, la batteria può essere ricaricata in cinque ore, se in precedenza era completamente scarica. Se come fonte di energia viene impiegata, per esempio, una wallbox Volkswagen o una stazione di ricarica da 360 volt e un cavo di ricarica predisposto per 3,6 kW, il tempo di carica si riduce a tre ore e 40 minuti. Il caricabatteria integrato nella vettura gestisce l'operazione di ricarica in modo completamente automatico, il guidatore deve semplicemente collegare la spina. Inoltre, tramite il sistema di infotainment o l'app We Connect sullo smartphone, ha la possibilità di indicare il momento preciso per effettuare la ricarica, per esempio al fine di utilizzare l'elettricità notturna a basso costo. Sia durante la ricarica con il cavo collegato sia in generale durante il parcheggio, l'abitacolo può essere raffreddato o riscaldato prima dell'avviamento.