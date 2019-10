Volkswagen Golf 8 / Motori TSI benzina e TGI metano

Nella prima fase di introduzione sul mercato i motori TSI saranno disponibili in quattro livelli di potenza. Da 90, 110, 130 e 150 CV. Le versioni da 90 e 110 CV sono motori a tre cilindri 1.0 che vengono impiegati per la prima volta nella Golf. I modelli TSI da 130 e 150 CV sono motori da 1,5 litri; la loro caratteristica distintiva è il sistema di disattivazione dei cilindri ACT. Tutti i motori fino a 130 CV sono accomunati dall'efficiente ciclo di combustione TSI Miller e da un turbocompressore con turbina a geometria variabile VTG. I motori TSI sono abbinati di serie a un cambio manuale; dal 110 CV possono anche essere configurati come propulsori mild hybrid (eTSI) con sistemi a 48 V e cambio DSG a doppia frizione. In un secondo tempo seguiranno tre motori TSI da 2 litri per Golf GTI, Golf GTI TCR e Golf R e un TGI da 1,5 litri per la propulsione a metano.