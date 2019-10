Volkswagen Golf 8 / Si apre e si accende con lo smartphone

In futuro lo smartphone diventerà la chiave del veicolo. E anche in questo caso We Connect agisce da interfaccia. Tramite l'app We Connect, gli smartphone Samsung compatibili verranno configurati allo scopo e riceveranno l'autorizzazione tramite il sistema Infotainment e una sola volta come utente principale tramite vTAN. Per utilizzare lo smartphone come chiave digitale, non è necessaria una connessione cellulare. Per aprire è sufficiente tenere lo smartphone in prossimità della maniglia della porta come con il sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Access. Per avviare il motore, lo smartphone va riposto nella console centrale (apposito box di accoppiamento). Sarà inoltre possibile inviare la Digital Key ad amici o membri della famiglia in modo che possano utilizzare il loro smartphone come chiave. We Connect comprende Digital Key (in base all'equipaggiamento, sbloccaggio/bloccaggio e avvio della Golf tramite smartphone compatibile), Chiamata al soccorso stradale, Stato del veicolo, Porte e luci, Segnalazione automatica di incidente, Report sullo stato del veicolo, Dati di marcia, Posizione di parcheggio e Pianificazione scadenze Service. We Connect Plus, a seconda dell'equipaggiamento comprende, oltre a tutte le funzioni di We Connect, anche le seguenti funzioni: Notifica relativa all'area, Notifica sulla velocità, Avvisatore acustico e lampeggio, Antifurto online, Riscaldamento ausiliario online, Ventilazione autonoma online, Bloccaggio e sbloccaggio, Ore di partenza (sui modelli con propulsore ibrido plug-in), Climatizzazione (sui modelli con propulsore ibrido), Ricarica (sui modelli con propulsore ibrido plug-in), Informazioni sul traffico online più notifiche sui pericoli, Calcolo dell'itinerario online, Distributori di carburante e stazioni di ricarica, Aggiornamento mappe online, Parcheggi, Ricerca online dei punti di interesse, Comando vocale online, We Deliver (trasforma la Golf nel punto di consegna di spedizioni e servizi), Webradio, Media Streaming e Hotspot Wlan. We Connect Fleet offre invece le seguenti funzioni: Diario di bordo digitale, Diario digitale dei rifornimenti, Efficienza di guida, Localizzazione GPS e andamento del percorso, Analisi dei consumi, Gestione della manutenzione.