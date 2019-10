Volkswagen Golf 8 / We Upgrade

Per la prima volta le tecnologie a bordo della Golf non potranno solo essere aggiornate, ma sarà anche possibile eseguirne l'upgrade e attivarle successivamente (We Upgrade). In questo modo sarà possibile attivare successivamente il cruise control adattativo ACC, il comando automatico degli abbaglianti Light Assist, la navigazione, App-Connect (collegamento alle app dello smartphone), App-Connect Wireless (collegamento wireless alle app dell'iPhone), Hotspot WLAN e comando vocale.