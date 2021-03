Volkswagen Golf

Le declinazioni ibride plug-in della Golf sfruttano il motore 1.4 Tsi abbinato a un un'unità elettrica. La potenza complessiva raggiunge i 204 cavalli nel caso della eHybrid proposta a prezzi che partono da 38.000 euro, mentre sulla GTE in vendita a partire da 43.000 euro arriva a 245 cavalli. Entrambe utilizzano una batteria agli ioni di litio ad alta densità da 13 kWh, che si ricarica dalla rete domestica in cinque ore, mentre ricorrendo a una wallbox o a una stazione di ricarica da 360 V occorrono tre ore e quaranta minuti. La Golf eHybrid può percorrere fino a 80 chilometri a emissioni zero, mentre la GTE arriva a 62 chilometri. In modalità elettrica entrambe possono toccare i 140 all'ora.

