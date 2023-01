La Volkswagen Golf con 14.908 unità vendute segna una crescita del 119 per cento. Giunta all'ottava generazione ha una linea all'insegna più di un’evoluzione che di una rivoluzione. La carrozzeria solo a 5 porte è inconfondibile per la forma dei montanti posteriori e per le proporzioni. I fari full Led di serie e la mascherina sono sottili e danno slancio al frontale con le nervature nelle fiancate per un aspetto muscoloso. Cambiamenti netti hanno riguardato l'abitacolo che la dotazione tecnologica. A bordo c’è la plancia hi-tech col cruscotto digitale da 10,3 pollici e lo schermo del sistema multimediale che arriva alla stessa dimensione.

Scopri il nostro listino