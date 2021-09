Terza posizione per la Volkswagen Golf tra le 10 auto usate vendute online con prezzo sotto i 30.000 euro. L’ottava generazione della bestseller Volkswagen debutta con dotazioni di serie high-tech: è il primo modello della sua fascia ad essere equipaggiato di serie con una plancia completamente digitale, offre la guida assistita fino a una velocità di 210 km/h ed è il primo modello del Marchio ad utilizzare l'intelligenza collettiva dei dati sul traffico (Car2X) segnalando in anticipo eventuali pericoli. La gamma degli equipaggiamenti di serie è stata notevolmente ampliata. La nuova versione di accesso vanta già dotazioni tecnologiche come l'assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist, il sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e rilevamento dei pedoni, assistenza alla svolta, un infotainment system online con touchscreen da 8,25”, il volante multifunzione, la chiusura centralizzata senza chiave Keyless-Go, nonché luci anteriori e posteriori a Led. La gamma di motorizzazioni prevede propulsori benzina, Diesel e mild-hybrid (Mhev).

