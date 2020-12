Volkswagen Golf Alltrack, prezzi da 44.100 euro La nuova station wagon compatta è ordinabile

La nuova station wagon compatta è ordinabile

Si aprono gli ordini in Italia per la nuova Golf Alltrack, il crossover a trazione integrale basato sull'ottava generazione della Golf che unisce la funzionalità di una Variant alla versatilità di un suv grazie alla trazione integrale 4Motion, all'assetto rialzato di 15 mm e alle protezioni del corpo vettura (passaruota, soglie, parti basse dei paraurti). Allo stesso tempo la vettura è in grado di raggiungere una velocità massima di 229 km/h e di offrire un elevato comfort e tanto spazio per cinque occupanti e i loro bagagli grazie ad un volume di carico di 611 litri.

Golf Alltrack è spinta dal turbodiesel più potente che abbia mai equipaggiato una Golf, il 2.0 Tdi Scr da 200 cavalli e 400 Nm di coppia. La dotazione di serie della nuova Golf Alltrack include anche una modalità Offroad aggiuntiva del Driving Profile Selection che rende la guida in fuoristrada ancora più semplice.

Come tutte le Golf Variant anche la Alltrack può contare su una dotazione di sicurezza composta da assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, sistema di monito raggio anteriore Front Assist con frenata di emergenza City e rilevamento di pedoni e ciclisti, assistente alle svolte Intersection Assist, monitoraggio della stanchezza del conducente Driver Alert, bloccaggio elettronico del differenziale XDS e comunicazione locale Car2X. In Italia la nuova Golf Alltrack arriverà nel primo trimestre del 2021 con prezzi da 44.100 euro.



