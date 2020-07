Volkswagen Golf a metano è la regina del settore

La Golf non finisce di stupire non soltanto perché è ormai felicemente approdata alla sua ottava generazione, ma anche perché è in grado di sfruttare al meglio tutte le opportunità che si possono materializzare, come quella della versione a metano. Al punto che l'iconica Volkswagen è diventata il modello più gettonato non solo a giugno, ma anche nel primo semestre dell'anno. A sfidare la leadership della regina c'è un altro modello a metano del Gruppo tedesco, il suv Seat Arona, seconda assoluta dopo la Golf sia a giugno che nel semestre. L'unico modello italiano ai piani alti della classifica a Gpl è la Fiat Panda.