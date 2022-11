Volkswagen Golf R 20 Years: la sportiva da 333 cv festeggia 20 anni di un mito

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una versione speciale e celebrativa dei 20 anni di un'icona della casa di Wolfsburg. Golf R 20 Years da 333 cv è la Volkswagen R più veloce di tutti i tempi sul circuito tedesco del Nürburgring-Nordschleife. ..

Un record netto

Nonostante l’annuncio della casa di Wolfsburg di produrre solo auto elettriche entro il 2033, l’appeal storico del motore termico continua a far sognare con la versione celebrativa dei 20 anni di storia. Con la sua maggiore potenza, ha migliorato di quattro secondi il precedente record sul giro di una Golf R sul circuito lungo 20.832 km.



La Golf R 20 Years ha fatto registrare un tempo ufficiale di 7:47,31 minuti. Grazie all’equipaggiamento di serie specifico, alla dinamica di guida ottimizzata e alla potenza standard di 245 kW (333 cv), la Golf R 20 Years offre prestazioni notevolmente migliorate e garantisce un’esperienza motoristica ricca di emozioni tra le sezioni della pista Schwedenkreuz e Döttinger Höhe.

Caratteristiche tecniche: 13 cv in più rispetto alla Golf R

L’edizione sportiva per celebrare il ventesimo anniversario eroga 10 kW (13 cv) in più rispetto alla Golf R. La Golf R 20 Years monta un motore 2 litri 4 cilindri turbo da 333 cv (245 kW) e ha una coppia massima di 420 Nm. L'auto è in grado di coprire lo 0-100 km/h in soli 4,6 secondi e la velocità massima limitata elettronicamente è di 270 km/h. Grazie alla risposta del motore notevolmente migliorata, la maggiore potenza si fa notare anche nelle situazioni quotidiane, come le manovre di sorpasso. Ma non è solo la potenza del motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri a rendere il modello in edizione speciale la Volkswagen R più dinamica di tutti i tempi sul Nordschleife. L’evidente aumento delle prestazioni è anche il risultato dell’ampio equipaggiamento di serie con elementi tecnici di spicco come il pacchetto R-Performance, il Driving Dynamics Manager e l’R-Performance Torque Vectoring. Quale luogo migliore del Nürburgring-Nordschleife per testare questa combinazione? Qui, l’evoluzione dei potenti modelli Golf R a trazione integrale può essere osservata in modo spettacolare nel corso degli ultimi.

Le caratteristiche modificate del cambio Dsg a sette rapporti consentono cambi di marcia con un feedback più intenso e rendono l’esperienza di guida ancora più emozionante. Il suono ottimizzato dell’impianto di scarico ai bassi regimi e il suono.