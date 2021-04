Volkswagen Golf torna in testa alle vendite europee in marzo. In crescita la richiesta di elettriche

Elettrica di punta in Europa la Model 3

La Tesla Model 3 è risultata la quarta auto nella classifica dei modelli in marzo e ha confermato la sua posizione di modello più venduto nelle classifiche Bev europee sia a marzo che nel primo trimestre. La Model 3 ha anche risultata davanti alla Vw ID.3 nel Regno Unito, in Francia, in Norvegia, in Italia, in Austria, in Svezia, in Svizzera, nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Portogallo, in Polonia, in Grecia, in Slovenia, in Croazia e in Germania. Un altro modello non europeo con buoni risultati è la Hyundai Kona, la seconda Bev più venduta a marzo. Volkswagen ha venduto 4.897 unità di ID.3 e 4.817 unità di ID.4.

Non solo elettriche, in aumento le ibride plug-in

A marzo la classifica dei modelli plug-in vede sempre in testa la Volvo XC40 con 5.364 unità vendute il 402% in più rispetto a marzo 2020. Segue la rinnovata Peugeot 3008 con 4.673 unità + 135% che supera di poco la Renault Captur con 4.355 vendute e un + 369% rispetto al marzo 2020. Seguono la Bmw X1 con 4.206 vendute (+585%) e un'altra Bmw la Serie 3 con 4.002 vendite (+454%). Seguono a distanza la Volvo XC60 con 3.974 vendite (+427%), la Vw Golf con 3.803 vendite (+256%), le due new entry Ford Kuga con 3.757 vendite e Volvo V60 con 3.754 vendite. Chiude la classifica l'altra Volkswagen, la Passa con 3.273 unità vendute il 180% in più rispetto al 2020.

Suv in crescita in attesa dell'arrivo degli elettrici

La quota di mercato dei suv ha continuato a crescere di anno in anno, dal 37% a marzo 2019, al 40% a marzo 2020 e al 45% a marzo 2021, con una notevole apporto da parte di Paesi come la Svezia, la Norvegia, la Slovenia e l'Ungheria, dove hanno guadagnato più di 10 punti di share tra marzo 2020 e 2021. Il successo di veicoli elettrici e dei suv spiegano bene le rilevazione fatte dell'istituto Jato rappresenta un buon indicatore del fatto che la domanda sarà sempre di più concentrata sui prossimi sui modelli a ruote alte elettrici che saranno i modelli chiave della crescita per l'industria automobilistica del futuro.

Prospettive sempre più negative per i diesel

A marzo 2021, le auto diesel hanno registrato la loro quota di mercato più bassa fino ad oggi, appena il 24%. Visto poi che la Commissione europea continua ad introdurre normative sempre più severe soprattutto in materia di CO2 è probabile che il calo delle vendite di modelli a motorizzazione diesel continuerà. Senza contare che all'orizzonte ci sono i minacciati, ma ormai prossimi ad entrare in vigore blocchi della circolazione in particolare nella grande aeree urbane delle vetture diesel in qualche caso immotivate visto che la tecnica è in grado di fornire oggi dei motori molto più green del passato.

Nei piani alti in Europa i brand di Stellantis

Focus, infine, su l'andamento del nuovo gruppo Stellantis che è risultato primo per numero di unità vendute nel primo trimestre di quest'anno in Europa sulla base di modelli ai vertici della classifiche europee anche a marzo. A cominciare dalla Peugeot 208, sul podio più alto a febbraio, ma sempre seconda a marzo, a cui si sono aggiunti altri modelli Stellantis, l'altra Peugeot 2008 e la Citroen C3. Nel settore della city car la Fiat Panda e la 500 dominare il mercato con oltre il 38% di quota. Infine sul tema dell'elettrificazione su base europea, la Peugeot 208 e la Nuova Fiat 500 sono ai primi posti fra i modelli elettrificati.