La nuova generazione della station wagon compatta Volkswagen è ora più digitale, dinamica e versatile: l'abitacolo ancora più ampio grazie al passo più lungo di 61 mm rispetto alla berlina garantisce tanto spazio per tutta la famiglia e i relativi bagagli. Il bagagliaio della Golf 8 Variant ha una capacità di carico di 611 litri che possono arrivare a 1.642 abbattendo le sedute posteriori. La ricca dotazione di serie e i sistemi avanzati di assistenza alla guida assicurano livelli eccellenti di comfort e sicurezza. Inoltre l'ampia gamma di tecnologie di propulsione include per la prima volta anche la tecnologia mild hybrid a 48 Volt. Già dalla versione entry level la dotazione di serie prevede tra gli altri fari anteriori e posteriori a Led, climatizzatore automatico Climatronic, volante multifunzione rivestito in pelle e strumentazione digitale Digital Cockpit, mentre sul fronte dei sistemi di assistenza cruise control adattivo Acc, Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente alle manovre di scarto e alla svolta, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist. Nel dettaglio la Volkswagen Golf Variant 2.0 Tdi Scr Dsg 4motion Alltrack è lunga 464 cm, larga 180 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 611 a 1.642 litri. Nella versione 2.0 Tdi Scr Dsg 4motion Alltrack costa 44.100 euro con motore a gasolio di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 147 kW/200 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di CO2 sono di 148 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 229 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.541 kg.

17/22 19/22 Menu