Volkswagen, la guerra del ceo potrebbe finire con meno poteri per Diess

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sarebbe stata scelta la strada della mediazione. Herbert Diess, ceo di Volkswagen - sotto esame da settimane per avere sfidato i sindacati proponendo un taglio da 30mila posti, per i risultati non brillanti nella seconda parte dell’anno e per la gestione meno efficace della concorrenza sul versante della crisi dei chip (accuse della presidente del consiglio di fabbrica, Daniele Cavallo) - potrebbe mantenere il ruolo pur cedendo potere. Secondo due fonti sentite da Reuters, nella riunione del consiglio...