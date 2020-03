Volkswagen ID 4, ecco il suv compatto elettrico da 500 km di autonomia Volkswagen presenta la nuova ID.4, suv a zero emissioni dalle dimensioni compatte realizzato sulla piattaforma modulare Meb di Simonluca Pini

La Volkswagen ID.4 doveva essere presentata al Salone di Ginevra 2020, annullato a causa del Coronavirus. Si tratta del secondo modello realizzato sulla piattaforma modulare elettrica Meb,

punto di partenza della ID.3 e della futura gamma a zero emissioni del gruppo Volkswagen. La nuova Volkswagen ID.4, grazie alle batterie ad alta capacità, sarà in grado di percorrere fino a 500 chilometri prima di collegarsi alla presa di corrente. La nascita della ID 4 rientra in un investimento da 33 miliardi di euro entro il 2024, che porterà alla produzione di 1.5 milioni di auto elettriche nel 2025.

Volkswagen ID4 elettrica

La nuova Volkswagen ID4 sarà lanciata nel corso del 2020 dopo l'arrivo su strada della ID4.

Il nuovo modello porta la famiglia ID. nel segmento dei suv compatti. Gli esterni sono stati progettati per garantire il miglior coefficiente aerodinamico e la scelta di avere una zona anteriore corta e un passo lungo garantiscono grande spazio a bordo. Per la ID.4 è disponibile un intero sistema modulare di componenti per la trazione, inizialmente a trazione posteriore, successivamente anche con una potente trazione elettrica integrale. La posizione di montaggio della batteria ad alta tensione sotto l'abitacolo rimane invariata, garantendo un baricentro basso della vettura e una distribuzione ben bilanciata del carico sugli assi. Di serie, la batteria può essere ricaricata con corrente alternata (CA), anche trifase e corrente continua (CC). A seconda del tipo di propulsione, l'autonomia arriva fino a 500 km.

Interni Volkswagen ID.4

La plancia della ID.4 è stata progettata in funzione della massima praticità e semplicità d'uso, in quanto la gestione dei comandi avviene quasi interamente tramite funzioni touch o tramite controllo vocale intelligente Natural Voice. Il primo suv 100% elettrico della Volkswagen offre una serie di tecnologie per la sicurezza di alto livello ed è sempre connesso. Sarà prodotta nello stabilimento di Zwickau con un bilancio neutrale in termini di emissioni di CO2 lungo l'intera catena di valore.