Volkswagen ID Life: il prototipo della futura city car a ioni di litio

1' di lettura

Motorizzazione elettrica, dimensioni compatte e un prezzo tra i 20 e i 25 mila euro. Sono queste le principali caratteristiche della Volkswagen ID.Life, concept car a zero emissioni svelata a Monaco che anticipa un modello (forse ID.2) atteso per il 2025. Sviluppata sulla piattaforma Meb, la nuova compatta elettrica di Volkswagen è la prima bev a trazione anteriore e dichiara una potenza di oltre 230 cv e una autonomia di circa 400 km grazie alla batteria da 57 kWh. Grazie alle dimensioni compatte, l’altezza dal suolo di 190 mm e gli angoli di attacco anteriore e posteriore rispettivamente di 26° e 37°, l’elettrica tedesca si adatta all’utilizzo anche fuori dall’asfalto. Tra le novità un largo uso di materiali riciclati come la vernice Rubber Paint ottenuta da pneumatici dismessi o la copertura del frontale con bottiglie in Pet riciclate.

Loading...