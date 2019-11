Volkswagen ID. Space Vizzion, debutta a Los Angeles il concept di familare a zero emissioni

Al Salone di Los Angeles Volkswagen presenta in anteprima mondiale la ID. Space Vizzion: vettura a emissioni zero concepita per una nuova era della mobilità. Space Vizzion è la Variant del futuro, in grado di abbinare le doti aerodinamiche di una Gran Turismo con l'ampia spaziosità di un SUV. Per quanto riguarda il design l'auto si ispira al DNA stilistico dalla famiglia ID. introducendo inediti tratti distintivi.

Una peculiarità degna di nota è rappresentata dalla forma del frontale e del tetto, entrambe ottimizzate sotto il profilo aerodinamico. All'interno dell'abitacolo il prototipo pre-serie è dotato di una plancia completamente digitalizzata. Per la prima volta tutte le informazioni relative alla guida sono concentrate primariamente in un display head-up in realtà aumentata perfettamente visibile dal guidatore che sostituisce la plancia tradizionale. La quale contiene, sotto forma di un mini-display secondario, unicamente le informazioni base rilevanti per la guida. Inoltre tutte le funzioni online e quelle relative a informazioni, entertainment e comfort, nonché le impostazioni della vettura, sono raggruppate in un touchscreen da 15,6”.

Anche il classico pomello della leva del cambio non esiste più: i rapporti di marcia (D, B, R e N) e la posizione di parcheggio (P) vengono ora inseriti tramite una levetta sul piantone dello sterzo, altrettanto intuitiva da gestire. Analogamente a tutti i membri della famiglia ID., anche la nuova Space Vizzion è equipaggiata con un sistema di trazione puramente elettrico.

Questa Gran Turismo a 5 porte è dotata di capacità netta 77 kWh, che alimenta un motore elettrico da 279 CV montato sull'asse posteriore. La Casa di Wolfsburg ha sviluppato anche una versione più evoluta, dotata di un motore elettrico supplementare da 102 CV sull'asse anteriore. Dalla combinazione dei due motori elettrici, con una potenza di sistema pari a 305 CV, nasce una trazione integrale elettrica. Grazie al sistema di trazione particolarmente efficiente e alle eccellenti doti aerodinamiche (coefficiente cx 0,24), la Space Vizzion è in grado di percorrere fino a 590 km (WLTP). La ID. Space Vizzion condivide il nome con la ID. Vizzion, il prototipo di berlina presentato al Salone di Ginevra del 2018. Gli esterni e gli interni della vettura offrono un'anticipazione concreta delle versioni di serie di questa categoria ID.

Alla pari della Passat anche il modello completamente elettrico - appartenente alla classe media come la Passat - sarà presentato nel 2021 sia in versione berlina che Variant, andando ad aggiungersi come settimo membro alla futura famiglia ID. Sotto il profilo costruttivo la concept car è basata sulla piattaforma modulare per motori elettrici MEB della Volkswagen. A questo sistema è associato un nuovo package, in quanto i componenti della trazione elettrica sono molto compatti, la batteria integrata nel pianale del veicolo occupa poco spazio e, di conseguenza, è possibile modificare l'intera architettura della carrozzeria.