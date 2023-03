Volkswagen ID.2, l'auto elettrica da 25 mila euro è in arrivo 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si avvicina il debutto della Volkswagen ID.2, auto elettrica compatta in arrivo ad un prezzo inferiore di 25.000 euro. Come confermato dallo stesso costruttore tedesco, L'elettrica entry-level sarà lanciata nel 2025 ad una cifra in grado di allargare il bacino di clienti.

Per ora nessuna informazione sulla motorizzazione o sul pacco batterie montato sulla nuova ID.2.Entro il 2030 il marchio Volkswagen punta a raggiungere 80% di auto elettriche delle consegne totali in Europe.

Volkswagen ID.2 vs Tesla Model 2

La Volkswagen ID.2 sembra avere tutte le carte in regola per sfidare la futura Tesla Model 2, modello compatto dal costruttore americano atteso dai clienti ma non ancora confermato da Elon Musk. Le due auto elettriche entry level si sfideranno, oltre che sul prezzo di listino e sulle prestazioni, sulla dotazione tecnologica e sui servizi connessi.

Loading...

Volkswagen ID, gamma in crescita

Con l'arrivo della Volkswagen ID.2, la gamma a zero emissioni del marchio di Wolfsburg si allargherà andando così ad offrire un'offerta a partire da una citycar compatta fino al van ID.Buzz. Tra le novità in arrivo nei prossimi mesi, debutterà la versione ufficiale della ID.7. Fortemente ispirata al concept ID.Aero, la ID.7 arriverà su strada con un'autonomia prossima ai 700 chilometri e novità sul fronte della connettività e dei sistemi di ausilio alla guida. Passando alle novità più recenti, la Volkswagen ID.3 è pronta ad arrivare in concessionaria in versione restyling