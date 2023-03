Volkswagen ID.2all, tutto quello che c’è da sapere sull’auto elettrica da meno di 25 mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Volkswagen ID.2all. È questa la denominazione scelta dal marchio di Wolfsburg per la nuova compatta elettrica, attesa sul mercato ad un prezzo inferiore ai 25.000 euro. Presente in veste di concept car e attesa sul mercato nel corso del 2025, la ID.2 nasce sulla nuova piattaforma MEB Entry e dichiara un'autonomia di 450 chilometri. Primo modello della famiglia ID abbinata alla trazione anteriore, la ID.2all presenta uno stile che si stacca dall'attuale corso stilistico dei modelli elettrici di Wolfsburg e lo fa unendo richiami al passato ad una forte sensazione di solidità. La versione di serie della ID. 2all rientra nei dieci nuovi modelli elettrici che la Volkswagen immetterà sul mercato entro il 2026. Nel corso di quest'anno verranno lanciate la ID.3 restyling, l'ID. Buzz con passo lungo e la berlina ID.7. Nel 2026 seguirà il suv compatto a trazione elettrica. Il marchio di Wolfsburg vuole così puntare ad una quota di vendita di auto elettriche nel mercato europeo pari all'80%.

Volkswagen ID.2all, le prime foto della citycar elettrica che costerà meno di 25mila euro Photogallery14 foto Visualizza

Volkswagen ID.2all dimensioni e stile

Quanto è lunga la nuova Volkswagen ID.2 elettrica in versione concept? Le dimensioni della ID.2all sono pari ad una lunghezza di 4.050 mm, una larghezza di 1.812 mm, un'altezza di 1.530 mm e un passo di 2.600 mm. Spaziosa come una Golf e compatta come una Polo, la ID.2 riprende dai due modelli una lunga di serie di particolari come una reinterpretazione della sagoma del montante posteriore progettata per la prima Golf. Altra novità arriva dai fianchi completamente rettilinei, con la linea laterale tra il montante anteriore e il montante posteriore, e dal frontale che si contraddistingue per gli elementi che si protendono verso l'alto formando una sorta di “sorriso”. Anteriormente spiccano i fari a Led Matrix IQ.Light, mentre in corda arrivano gruppi ottici a Led 3D con striscia di raccordo dotata di tecnologia Led.

Loading...

Volkswagen ID.2all, la concept car che prefigura l’elettrica per tutti





Volkswagen ID.2, autonomia e tempi di ricarica

Grazie all'utilizzo della piattaforma Meb entry, sulla Volkswagen ID.2 debutta un nuovo powertrain. Il motore elettrico da 166 kW/226 cavalli, capace di assicurare uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi, è integrato nell'asse anteriore, a cui trasmette anche la coppia motrice. La batteria offre un'autonomia calcolata nel ciclo Wltp pari a 450 chilometri. Utilizzando le colonnine di ricarica rapida a corrente continua, la carica della batteria può essere portata dal 10% all'80% in 20 minuti. A casa o nei punti di ricarica pubblici a corrente alternata la batteria viene caricata con una potenza massima di 11 kW.



Interni Volkswagen ID.2all

Salendo a bordo della Volkswagen ID.2all si viene accolti da stile chiaro e con e comandi intuitivi. Il display touch da 12,9 pollici del sistema infotainment è dotato di un menu dalla struttura rivisitata. Al di sotto è prevista una nuova unità di comando separata per il climatizzatore: le funzioni essenziali saranno comandate con tasti illuminati. Al centro della sezione dei comandi del climatizzatore, è presente inoltre una rotellina per regolare il volume del sistema infotainment. Un livello sotto nella console centrale si trovano due grandi interfacce di ricarica induttiva per gli smartphone con apposito supporto magnetico. La manopola di selezione nella console centrale permette di regolare ulteriori funzioni della vettura e di cambiare il look degli strumenti digitali. il nuovo volante multifunzione dispone di una rotella e due tasti sia a destra che a sinistra. Nel concept tutte le informazioni essenziali sono visualizzate nell'asse visivo del conducente sul Digital Cockpit da 10,9 pollici e su un head-up display. Tante le interfacce USB-C (da 45 Watt) distribuite nell'abitacolo e supporti magnetici con funzione di ricarica induttiva negli schienali dei sedili anteriori alimentano gli smartphone degli occupanti della vettura. Non manca una presa da 230 V che permette di alimentare qualsiasi dispositivo mobile di grandi dimensioni.