Volkswagen ID3

La nuova berlina elettrica di Volkswagen, la ID.3 è in arrivo nelle concessionarie italiane alla metà del 2020 con prezzi a partire da circa 30.000 euro. Si presenta con delle linee pulite e con dimensioni compatte: è, infatti, lunga 4,26, larga 1,81 e alta 1,55 metri oltre ad offrire un passo di 2,76 metri, cioè 14 centimetri in più rispetto all'attuale Golf. Ecco perché a bordo quattro persone stanno comode, con tanto spazio per le ginocchia per chi si siede dietro. Niente male anche il bagagliaio: infatti dotato di botola per i carichi passanti, ha una capacità di circa 380 litri. All'interno la plancia ha un aspetto minimalista con lo schermo nel cruscotto e quello in posizione rialzata per il sistema multimediale. Parlando di tecnologia, vale la pena di ricordare la presenza di quattro prese di ricarica Usb-C. Spazio anche a elementi “ludici” come i pedali di acceleratore e del freno sui quali sono impressi, rispettivamente, i simboli “play” e “pausa”. La prima auto elettrica del nuovo corso del gruppo tedesco è prodotta all'inizio soltanto in un'unica variante offerta solo in 30.000 unità e comprendente un equipaggiamento con particolari dotazioni: ha la batteria con il taglio medio, cioè con capacità di 58 kWh, con la quale sarà possibile, tuttavia, percorrere fino 420 km ed avrà un pezzo di 40.000 euro. La Volkswagen offrirà la ID.3 “serie limitata” in quattro colori e tre versioni, tutte dotate di cerchi di grandi dimensioni e una ricca dotazione di serie che include, fra l'altro anche con l'utile sistema di controllo vocale oltre al navigatore satellitare.