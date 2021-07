Quinta posizione per la Volkswagen ID.3 con 163 passaggi di proprietà. La ID.3 è la prima vettura elettrica Volkswagen, realizzata sulla base dell’inedita piattaforma modulare elettrica Meb comune al Gruppo di Wolfsburg. La gamma italiana è composta da cinque versioni, con tre capacità della batteria: da 45, 58 e 77 kWh. Già dal modello d’attacco City, con batteria da 45 kWh di capacità netta e ricarica rapida di serie fino a 100 kW in corrente continua dc, l’autonomia è di tutto rispetto: fino a 350 km. La compatibilità con le colonnine ad alta potenza permette di recuperare oltre 200 km di autonomia in circa 20 minuti, garantendo così una mobilità a zero emissioni senza ostacoli. Il caricatore di bordo per la corrente alternata ac supporta invece fino a 7,2 kW e permette di ricaricare tramite wallbox l'80% della batteria in circa 5 ore. La wallbox per la ricarica domestica è l’ID. Charger di Elli, l'azienda fornitrice di soluzioni energetiche del gruppo Volkswagen; permette di ricaricare fino ad una potenza di 11 kW in corrente alternata ac ed è compatibile con tutte le elettriche Volkswagen, nonché quelle di altri costruttori con connettore di tipo 2.

