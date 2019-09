Volkswagen Id.3, debutta la nuova elettrica da 30mila euro

Utilizzando la ricarica a 100 kW, si potranno riguadagnare 260 km in appena 30 minuti. La scheda tecnica ella nuova ID.3 alla “voce” coppia indica in 310 Nm il valore massimo, mentre la velocità di punta è di 160 kmh. Da segnalare che di serie offre cerchi da 18”, in alternativa sono previste delle soluzioni da 19” o 20”. Il peso della ID3 con le batterie meno potenti è intorno ai 1.700 kg.

Le prime ID.3 ad arrivare sul mercato saranno denominate 1St e avranno di serie comandi vocali e sistema di navigazione. Il livello superiore che è la 1St Plus aggiungeranno le IQ.Light e il bicolore sia dentro sia fuori, mentre il top di gamma la 1ST Max potrà contare su un head-up display a realtà aumentata e un grande tetto panoramico che fra l'altro non sottrae spazio in altezza in abitacolo.

Infine per tutti gli acquirenti delle prime 30.000 unità della ID.3 verrà offerto un anno o 2.000 kWh di ricarica gratis.

Secondo l'amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess presentando l'attesa ID.3, la prima vettura elettrica di massa. “Non è soltanto un nuovo modello di automobile: la nostra ID.3 è davvero das auto”. Un modello, insomma, che mancava all'industria dell'auto e alla stessa Volkswagen in particolare che chiude così uno dei periodi più complicati di una storia di successi coinciso con il dieselgate.

“La produzione partirà a novembre a Zwickau - aggiunge poi Diess – mentre per le prime consegne sono previste per l'estate dell'anno prossimo”. Ecco la nuova ID.3 la prima di una grande famiglia di modelli elettrici che è già stata programmata nei minimi dettagli. “Sarà la prima auto di tutti i tempi con un bilancio neutrale di CO2”, la presenta così lo stesso Diess. “Producendola saremo anche in grado di finanziare dei progetti per azzerare le emissioni prodotte durante la fabbricazione: partiremo con uno, che abbiamo già concordato per la riforestazione in una regione del Borneo”. Con la ID.3 parte l'offensiva elettrica del Gruppo VW.