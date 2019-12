Volkswagen ID.3, la EV di massa erede della Golf

La prima auto elettrica del nuovo corso del gruppo tedesco è prodotta all'inizio soltanto in un'unica variante offerta solo in 30.000 unità e comprendente un equipaggiamento con particolari dotazioni: ha la batteria con il taglio medio, cioè con capacità di 58 kWh, con la quale sarà possibile, tuttavia, percorrere fino 420 km ed avrà un pezzo di 40.000 euro. La Volkswagen offrirà la ID.3 “serie limitata” in quattro colori e tre versioni, tutte dotate di cerchi di grandi dimensioni e una ricca dotazione di serie che include, fra l'altro anche con l'utile sistema di controllo vocale oltre al navigatore satellitare.