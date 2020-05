Volkswagen ID.3, quanto costa l’elettrica tedesca. I prezzi di tutte le versioni «First»

Il listino prezzi della Volkswagen ID.3 1ST Plus parte da 43.650 euro, prezzo senza gli ecobonus previsti dallo Stato. Rispetto alla dotazione della ID.3 1ST edition aggiunge: cerchi in lega da 19 pollici, interni Style, con sedili in due tonalità, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, illuminazione della consolle centrale, vetri posteriori oscurati Privacy Glass, fari Led Matrix IQ.Light, indicatori posteriori di svolta dinamici, Ambient Light interno a 30 colori, apertura porte e avviamento senza chiavi Keyless Entry, maniglie portiere illuminate, esterno bicolore Silver e telecamera posteriore Rear View.

Volkswagen ID.3 1ST Max, prezzi e dotazione

La versione più ricca ID.3 1ST Max è commercializzata al prezzo di 47.950 euro, cifra che arriva a meno di 42.000 euro grazie agli incentivi statali. La dotazione aggiunge rispetto alla Plus cerchi in lega da 20 pollici, interni Style Plus con sedili in due tonalità a regolazione elettrica e con funzione massaggio, tetto in vetro Panorama, Head-up display con realtà aumentata (Ar), impianto audio a 6 altoparlanti, assistente in caso di emergenze Emergency Assist, e assistente alla marcia in colonna Traffic Jam Assist. Inoltre per gli aderenti al pre-booking che acquisteranno una ID.3 1ST edition sono compresi 2.000 kWh o 600 euro di ricarica inclusa con We Charge, che per un anno offrirà la possibilità di ricaricare gratuitamente in tutta Europa attraverso una tessera dedicata o un’applicazione per smartphone, e l’agevolazione del valore di 600 Euro per l’acquisto di una wallbox marchiata Elli, l’azienda fornitrice di soluzioni energetiche del Gruppo Volkswagen.