Volkswagen ID.3 Tour un'autonomia di 541 km

Sin dal debutto l’obiettivo di Volkswagen con la ID.3, negli obiettivi dei progettisti del band son stati quelli di un’auto capace di vestire i panni che in passato erano prima del Maggiolino e poi della Golf. D’altro canto, la transizione elettrica è un processo epocale e la ID.3 ne rappresenta la capostipite. Questa auto compatta da 4,2 metri è stata proposta in versioni, a seconda anche del taglio di batteria. L’allestimento Tour sulla base di 77 kWh, è in grado di garantire un'autonomia per una berlina media pari a 541 km.

7/17 9/17 Menu