Volkswagen ID.3 traino fino a 1.200 kg

La nuova media di Volkswagen è un'elegante e spaziosa a cinque porte che porta al debutto la piattaforma MEB, sviluppata appositamente per le auto a corrente. Ha un motore posteriore da 204 cv, alimentato da una batteria che in questa versione è da 58 kWh che consente di percorrere fino a 400 km. L'abitacolo è arioso e ben assemblato. L'auto è molto comoda e scattante e vanta anche una notevole tenuta di strada e ridotti spazi di frenata. Bene la dotazione con di serie il navigatore, il cruise control adattativo e i fari a matrice di led. Lunga in pratica come una Golf ma più alta di 9 cm, la ID.3 può accedere servizio We Charge si accede a oltre 150.000 punti di ricarica pubblici dei quali oltre 10.000 in Italia con la stessa tariffa: basta scegliere fra diversi tipi di contratti in base all'uso che si intende fare della vettura. E' poi un'auto sicura: ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP.

