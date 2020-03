Volkswagen ID.3 in vendita da giugno

Pur confermando i ritardi nello sviluppo del software della berlina ID.3 alla Volkswagen escludono ripercussioni sul programma di lancio: l'arrivo nelle concessionarie della berlina elettrica è previsto per l'estate. In particolare, da Wolfsburg hanno sottolineato come i problemi che hanno influito sul lancio della nuova Golf sono stati riscontrati anche sulla ID.3. Al riguardo una task forse di 10.000 tecnici e di specialisti svilupperanno i software non solo per le auto, ma per i processi produttivi, amministrativi e commerciali. Entro fine 2020 verranno prodotte di sicuro almeno 100.000 ID.3.