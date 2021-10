Volkswagen ID.4 con 4.603 unità

È un crossover elettrico basato sulla piattaforma MEB che il gruppo Vw utilizza per i suoi modelli a batteria di taglia media. A seconda delle versioni, è previsto un solo motore posteriore, come la trazione o due nelle varianti 4x4 uno all’avantreno e uno al retrotreno. L’abitacolo è tecnologico con comandi tattili, cruscotto digitale, head-up display disponibile anche con realtà aumentata e spazioso: le batterie agli ioni di litio sono nascoste sotto il pavimento che è piatto. In aggiunta, il bagagliaio è ampio con 543 litri di capacità minima dichiarata e 1575 la massima e ricca è la dotazione di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida: di serie il cruise control adattativo, la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento in corsia e il riconoscimento della segnaletica. Si può variare il livello della frenata per guadagnare più di autonomia nei lunghi viaggi che possono così consentire di ridurre le molte fermate necessarie.

