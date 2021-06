Volkswagen ID.4

La ID.4 è il primo SUV 100% elettrico di Volkswagen e la bev globale del marchio. Il suv compatto è basato su un'architettura che consente un passo lungo e, di conseguenza, interni spaziosi quanto quelli di un comune suv di classe superiore. ID.4 presenta un sistema di comando avanzato composto da un display touch con diagonale fino a 12”; comando vocale che riconosce espressioni del linguaggio quotidiano e ID.Light sono parte della dotazione standard. Su richiesta è possibile ottenere un head-up display con funzione di realtà aumentata, che fonde indicazioni virtuali e mondo reale. Il software e l'hardware del SUV elettrico sono concepiti su un'architettura completamente nuova che permette di ottenere aggiornamenti in auto dopo l'acquisto. Grazie ai sistemi di navigazione il guidatore può sfruttare i servizi online di We Connect Start. I sistemi di assistenza di IQ.Drive favoriscono il massimo controllo alla guida. La batteria da 77 kWh netti consente fino a 520 km di autonomia (Wltp). Nello specifico la ID.4 Business è lunga 458 cm, larga 185 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 543 a 1.575 litri. Nella versione ID.4 Business costa 53.150 € con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 310 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.049 kg.

Per saperne di più clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/volkswagen/id4/id4-business/