Volkswagen ID.4, abbiamo provato il suv elettrico tedesco: ecco come va

Tempi di ricarica: 30 minuti per ricaricare 320 km

Come in tutte le auto elettriche, i tempi di ricarica variano dalla fonte scelta.

Presso una stazione di ricarica veloce, la ID.4 con batteria da 77 kWh e potenza di ricarica di 125 kW può ricaricare corrente continua per un'autonomia di 320 km (conformemente al ciclo Wltp) in circa 30 minuti. Mentre con corrente alternata la potenza di ricarica arriva fino a 11 kW. Passando alla versione da 52 kWh, la potenza di ricarica con corrente continua raggiunge i 100 kW e i 7,2 kW con corrente alternata. In Europa la Volkswagen consegna la ID.4 con un bilancio neutro in termini di emissioni di CO2. Infatti, effettuando la ricarica con corrente prodotta da fonti sostenibili (per esempio la corrente verde fornita dall'accordo tra Volkswagen Italia e Plt puregreen), la vettura può avere un impatto pressoché nullo sul clima anche nella fase di utilizzo.

Com'è da guidare

Abbiamo provato ID.4 lungo un percorso misto, che comprendeva autostrada, strada di montagna e la bellissima panoramica della Gardesana.

Siamo partiti con 460 km di autonomia e all'arrivo erano 290 km, si tratta di 170 km in meno avendone percorsi circa 150 senza fare attenzione ai consumi.

Alla guida è piacevole e anche agile, grazie sia alla potenza dell'elettromotore, sia grazie alla trazione posteriore che permette di avere un raggio di sterzo ridotto.